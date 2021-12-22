Ростовчане пожаловались на отсутствие отопления в городских автобусах

Фото: Алексей Бойко.

С приходом в Ростов настоящей зимы и минусовой температуры городской общественный транспорт тоже «похолодел». Ожидая на морозе свой автобус, горожане надеются хоть немного согреться в пути, однако не тут-то было.В соцсетях жители Ростова стали жаловаться на отсутствие отопления в автобусах №70, №80, №71, №27, №98, маршрутках №34, №1, № 49 и троллейбусе №22. В -14 за бортом, люди ездят в абсолютно не отапливаемых автобусах и маршрутках. Другим повезло еще меньше.- Я ехала на автобусе №83 с Северного микрорайона. В салоне было очень холодно. На улице -14 градусов, а в салоне всего на несколько градусов выше, - поделилась с Rostov.ru ростовчанка Татьяна С. - После остановки на Красноармейской, в автобусе сломалась дверь. И еще несколько километров мы ехали просто с открытой дверью. Слава богу, до конечной оставалось всего несколько остановок, иначе мы бы вообще заморозились там.Согласно ГОСТу 20774-75 температура внутри общественного транспорта, если наружный термометр показывает -15…-25 градусов, должна быть как минимум +10 градусов. То есть, если на улице -14 градусов, то в общественном транспорте должно быть не меньше +9 градусов. На деле же получается, что температура в автобусах не сильно отличается от той, что на улице. Это видно по замороженным изнутри окнам и ледяным поручням.Чтобы сохранить тепло в городском транспорте, водитель должен включать печку и стараться долго не держать открытыми двери. Однако в погоне за тем, чтобы посадить как можно больше людей и сэкономить топливо, шоферы пренебрегают этими правилами. В итоге пассажирам приходится ездить в замороженном транспорте и надеяться, что когда-то перевозчики смилуются и дадут хоть немного тепла.