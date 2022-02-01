В Ростове определили перевозчика на маршруты № 12, 60 и 60а

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У жителей домов на улице Мечникова и Текучевского моста появился шанс получить нормальный общественный транспорт в центр города. Власти донской столицы наконец-то нашли перевозчика на маршруты №12, 60 и 60а.Ростовчане не первый раз жалуются на качество поездок по этим маршрутам. Нерегулярные перевозки, грязь, отсутствие кондиционеров летом и отопления зимой - лишь малая часть проблем. Транспорт обслуживает сразу несколько районов, в том числе крупные жилищные комплексы. Однако новенькие дома возводятся существенно быстрее, чем власти адаптируют транспорт под увеличивающуюся нагрузку.- Я живу в ЖК «Акварель» и работаю в районе Центрального рынка. Единственный прямой маршрут, которым я могу доехать до места работы, это маршрутка №12, - поделилась ростовчанка Дарья П. - Каждое утро я примерно в одно и то же время выхожу на конечную остановку «Майкопский», но из-за нерегулярной работы маршруток уехать получается не всегда. В итоге нужно выходить еще раньше и потом полчаса мерзнуть на морозе на остановке, либо опаздывать на работу и получать выговор.В общем, постоянные жалобы на перевозчика привели к расторжению с ним контракта. Обслуживать маршруты взялась другая контора, но и она не выполняла своих обязательств. Маршрутки как ходили раз в полчаса-час, так и ходят.В начале февраля департамент транспорта города провел конкурс на осуществление пассажирских перевозок. На него была подана единственная заявка от ООО «Вертикаль», которая и была признана победителем.Компания обещает выпустить на линии автобусы 2016-2017 года выпуска с экологическим классом двигателей не ниже 4. Кроме того, автобусы будут оборудованы кондиционерами. На маршруте №12 выпустят четыре автобуса малого класса, по линии автобуса №60 будет ходить пять машин малого класса и один среднего класса, а на маршруте №60а – три автобуса малого класса.Примечательно, что основным видом деятельности зарегистрированной в 2005 году в Нижней Александровке в Ростове компании значится «торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями». Среди других направлений работы ООО «Вертикаль» — «выращивание зерновых культур»,На маршруты новый общественный транспорт должен будет выйти уже 1 марта. Посмотрим, насколько он оправдает надежды ростовчан и выполнит обещания перед властями.