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Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 20 городах и районах Ростовской области

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 20 городах и районах Ростовской области
В Ростовской области новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 20 городах и районах. По числу выявленных заболевших по-прежнему лидирует донская столица.

За последние сутки в Ростове зарегистрирован 61 новый случай заражения коронавирусом. В Новочеркасске статистику пополнили 14 местных жителей, в Белокалитвинском районе – 11.

На шесть пациентов стало больше в Гуково, на пять – в Красносулинском районе. В Донецке зарегистрировано четыре новых случая, в Шахтах и Тарасовском районе - по три.

По два новых пациента с коронавирусом выявлено в Батайске, Волгодонске, Таганроге, Каменском и Тацинском районах.

По одному местному жителю получили положительный результат теста на COVID-19 в Азовском, Аксайском, Кашарском, Мартыновском, Мясниковском, Обливском районах и Зверево.

Напомним, всего за последние сутки в Ростовской области зарегистрировано 124 заболевших коронавирусом. По данным на 25 июня, число инфицированных превысило девять тысяч. Скончались сто человек.

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