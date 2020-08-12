Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 24 городах и районах Дона

В Ростовской области за прошедший день новые случаи заражения коронавирусом выявили в 24 городах и районах. Об этом 14 августа сообщило региональное правительство.В Ростове зафиксировано 43 заболевших, в Шахтах - 10. По девять инфицированных выявили в Новочеркасске и Пролетарском районе, по восемь - в Каменске-Шахтинском и Азове. Шесть граждан подхватили инфекцию в Октябрьском районе, пять – в Мартыновском. По три новых случая зарегистрировали в Красносулинском, Кагальницком, Сальском и Тацинском районах. По два зараженных обнаружено в Зерноградском, Мясниковском, Неклиновском и Семикаракорском районах, по одному - в Азовском, Белокалитвинском, Зимовниковском, Каменском, Константиновском, Матвеево-Курганском, Орловском и Песчанокопском районах.За прошедший день положительные тесты на коронавирус получили 126 жителей Ростовской области. Всего в регионе число инфицированных достигло 14 739. Скончались от заболевания 278 граждан, в том числе четыре человека умерли за минувшие сутки.