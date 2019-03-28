Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Из Ростова в Астрахань откроют новые рейсы

Из Ростова в Астрахань откроют новые рейсы

Новые рейсы появятся из Ростова в Астрахань. Начать полёты планирует авиакомпания «Азимут» с 1 мая. Об этом сообщает «Ростов-транспорт».

Рейсы будут выполняться трижды в неделю. Первое время расписание будет неустойчивым. Самолёты будут вылетать в первой половине дня в разное время. Но с 17 мая установится постоянный график.

Улететь в Астрахань можно будет в понедельник, среду и пятницу. Начиная с 17 мая, вылеты из Ростова назначены на 20:40. Прибытие в Астрахань - в 22:55. Напомним, местное время опережает московское на один час. Обратные вылеты - в 23:45, прибытие в Ростов - в 0:05.
Минимальная стоимость билета без багажа составляет 888 рублей.

Сейчас в Астрахань летает авиакомпания UTair. Частота полётов составляет 1-2 раза в неделю.

Добраться до Астрахани также можно на автобусе. В день в этом направлении летают до трёх рейсов. Стоимость билета составляет 1 500 рублей.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.