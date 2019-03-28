Из Ростова в Астрахань откроют новые рейсы





Новые рейсы появятся из Ростова в Астрахань. Начать полёты планирует авиакомпания «Азимут» с 1 мая. Об этом сообщает «Ростов-транспорт».



Рейсы будут выполняться трижды в неделю. Первое время расписание будет неустойчивым. Самолёты будут вылетать в первой половине дня в разное время. Но с 17 мая установится постоянный график.



Улететь в Астрахань можно будет в понедельник, среду и пятницу. Начиная с 17 мая, вылеты из Ростова назначены на 20:40. Прибытие в Астрахань - в 22:55. Напомним, местное время опережает московское на один час. Обратные вылеты - в 23:45, прибытие в Ростов - в 0:05.

Минимальная стоимость билета без багажа составляет 888 рублей.



Сейчас в Астрахань летает авиакомпания UTair. Частота полётов составляет 1-2 раза в неделю.



Добраться до Астрахани также можно на автобусе. В день в этом направлении летают до трёх рейсов. Стоимость билета составляет 1 500 рублей.