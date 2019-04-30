Из Ростова запустили прямые рейсы во Владикавказ и Астрахань



Во Владикавказ и Астрахань запустили прямые рейсы из Ростова-на-Дону. Отмечается, что минимальная стоимость поездки составит 888 рублей – сюда войдёт только перевозка ручной клади. За багаж нужно будет отдать примерно 2 500 рублей.



Самолёты во Владикавказ будут вылетать два раза в неделю: по средам и воскресеньям. До Астрахани по воздуху можно будет добраться по понедельникам, средам и пятницам. Время полета составит примерно 1 час 15 минут.



Раньше в указанные пункты можно было долететь только с пересадками, но из-за большого спроса на данные направления открыли прямые рейсы.