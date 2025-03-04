«Новые люди» стоят на защите прав владельцев эвакуированных автомобилей

Фото: Новые люди.

Эвакуация автомобилей в Ростове-на-Дону давно стала массовым явлением и доходным бизнесом. Многие горожане неоднократно сталкивались с тем, что их машины забирали на штрафстоянку из дворов домов и с парковочных площадок торговых центров. Люди описывали случаи, когда увозили транспорт, который не мешал проезду и не создавал никакой помехи для водителей и пешеходов.На эвакуацию автомобилей сотрудникам компаний требуется не более 10 минут, в то время как владельцы сталкиваются с массой трудностей, чтобы вернуть машину себе.О проблеме рассказал на своей страничке в социальных сетях общественный деятель, руководитель Ростовского регионального отделения партии «Новые люди» Александр Чухлебов.— Не так давно я сам стал невольным участником этого процесса, — говорит Александр Чухлебов. — По телефонам, которые указаны на сайте компании, невозможно дозвониться. Они просто заблокированы. После многочисленных попыток нам удалось узнать, где именно находится автомобиль. Но оказалось, чтобы получить его, нужно найти сотрудников ДПС, которые составляли протокол о нарушении ПДД, забрать этот протокол, вернуться на стоянку и только после этого выехать на машине. На поиски экипажа ДПС ушло несколько часов. Лишь поздно вечером нам удалось вывезти машину.Региональное отделение партии «Новые люди» неоднократно помогало ростовчанам получить свои автомобили со штрафстоянки. Но это не решение проблемы.Несмотря на многочисленные жалобы автолюбителей, никакой реакции со стороны властей и сотрудников правоохранительных органов не последовало. Так продолжалось, пока не произошел скандал, связанный с эвакуацией машины волонтера, который оказывает помощь участникам СВО. После этого эвакуаторщики несколько притихли.— Мы видим, что временное ограничение работы эвакуаторов — это лишь первый шаг. Наша цель — добиться системных изменений, чтобы исключить злоупотребления и сделать процесс максимально прозрачным и справедливым для людей, — отметил Александр Чухлебов.Партия разработала комплекс мер для улучшения системы эвакуации автомобилей. Эти изменения направлены на повышение справедливости и удобства для автовладельцев.Одна из ключевых инициатив — упрощение процесса возврата автомобиля. Это позволит избежать долгих часов, потраченных на поиск и оформление документов.Автовладельцы смогут быстро узнать местонахождение своего автомобиля с помощью онлайн-сервисов. Это обеспечит прозрачность и оперативность процесса.Во время сильных морозов и снегопадов активисты партии «Новые люди» оказали помощь автовладельцам, чьи машины были эвакуированы на штрафстоянки. Для обеспечения удобства и безопасности граждан были предоставлены теплые автомобили. Они доставляли людей к сотрудникам ДПС и обратно к их транспортным средствам. Это значительно ускорило процесс оформления документов.Александр Чухлебов добавил, что задача партии — помогать людям здесь и сейчас, а также добиваться долгосрочных изменений.