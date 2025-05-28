Юлия Ефимова не выступит в финале Кубка России по плаванию из-за травмы

— Меня беспокоит старая травма. Я завершила выступление на «Маре Нострум» и теперь занимаюсь только восстановлением. Поэтому финал Кубка России я пропускаю. Нужно сосредоточиться на здоровье и решить вопрос с травмой, — поделилась Юлия.

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Юлия Ефимова пропустит финал Кубка России по плаванию. Об этом спортсменка рассказала в интервью «Матч ТВ».По ее словам, старые травмы дали о себе знать, и из-за них она вынуждена пропустить соревнования. Однако Ефимова не собирается тратить время впустую. Сейчас она сосредоточится на восстановлении.Финал Кубка России пройдет с 23 по 26 июня в Казани, во Дворце водных видов спорта. В прошлом году Ефимова завоевала восьмое место на дистанции 200 метров, а также бронзовые медали на 100 и 50 метрах.