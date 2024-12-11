В Батайске назначили нового министра управления ЖКХ города

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В Батайске Ростовской области назначен новый руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.Новым руководителем стал Андрей Иванов, ранее занимавший эту должность в качестве временно исполняющего обязанности.До назначения Андрея Иванова обязанности руководителя исполнял Николай Белокобыльский. В сентябре 2024 года, после года работы в данной должности, он написал заявление об увольнении по собственному желанию.