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В Батайске назначили нового министра управления ЖКХ города

В Батайске назначили нового министра управления ЖКХ города
В Батайске Ростовской области назначен новый руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Новым руководителем стал Андрей Иванов, ранее занимавший эту должность в качестве временно исполняющего обязанности.

До назначения Андрея Иванова обязанности руководителя исполнял Николай Белокобыльский. В сентябре 2024 года, после года работы в данной должности, он написал заявление об увольнении по собственному желанию. 
Фото: соцсети
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