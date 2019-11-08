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В Ростовской области назначен министр по борьбе с коррупцией

В Ростовской области назначен министр по борьбе с коррупцией
В правительстве Ростовской области назначен новый министр, который будет отвечать за безопасность и борьбу с коррупцией. Им стал Олег Жеухин.

Последние девять лет чиновник работал заместителем руководителя аппарата правительства Ростовской области. У нового министра два высших образования. В 2007-м году он окончил Академию федеральной службы безопасности РФ, получив квалификацию «Юрист». В 2014-м году Жеухин стал выпускником академии госслужбы по специальности «Политология».

На новой должности министр будет курировать вопросы безопасности, защиты гостайны, а также вопросы профилактики и противодействия коррупции. В его обязанности также входит координация работы по противодействию незаконному обороту наркотиков.

Напомним, должность министра по борьбе с коррупцией была введена в сентябре этого года.

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