В Ростовской области назначен министр по борьбе с коррупцией



В правительстве Ростовской области назначен новый министр, который будет отвечать за безопасность и борьбу с коррупцией. Им стал Олег Жеухин.



Последние девять лет чиновник работал заместителем руководителя аппарата правительства Ростовской области. У нового министра два высших образования. В 2007-м году он окончил Академию федеральной службы безопасности РФ, получив квалификацию «Юрист». В 2014-м году Жеухин стал выпускником академии госслужбы по специальности «Политология».



На новой должности министр будет курировать вопросы безопасности, защиты гостайны, а также вопросы профилактики и противодействия коррупции. В его обязанности также входит координация работы по противодействию незаконному обороту наркотиков.



Напомним, должность министра по борьбе с коррупцией была введена в сентябре этого года.