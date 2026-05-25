В Ростовской области вечером 25 мая вновь объявили опасность БПЛА

В Ростовской области вечером 25 мая снова объявили беспилотную опасность. Экстренное сообщение от РСЧС поступило примерно в 19:00.Жителей попросили проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг.Отметим, что ракетную опасность в регионе за вечер объявляют уже второй раз. Впервые специальный режим ввели примерно в 16:30 вместе с беспилотной опасностью. Примерно через час экстренные службы дали отбой. Информации о сбитых БПЛА не поступало.