Несколько улиц в Ростове в последний рабочий день останутся без света



В Ростове несколько улиц в последний рабочий день на этой неделе останутся без света. Об этом сообщили в МКП «Ростгорсвет».

Так, 17 мая с 13:00 до 16:30 подача электроэнергии будет прекращена на улицах Розовой и Гвоздичной (сады СКВО).



В этот же день с 9:00 до 14:30 света не будет в домах на улицах Маковой и Вавилова.



В организации пояснили, что отключение электричества связано с заменой приборов учёта на трансформаторных подстанциях.