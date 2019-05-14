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Несколько улиц в Ростове в последний рабочий день останутся без света

Несколько улиц в Ростове в последний рабочий день останутся без света
В Ростове несколько улиц в последний рабочий день на этой неделе останутся без света. Об этом сообщили в МКП «Ростгорсвет».
Так, 17 мая с 13:00 до 16:30 подача электроэнергии будет прекращена на улицах Розовой и Гвоздичной (сады СКВО).

В этот же день с 9:00 до 14:30 света не будет в домах на улицах Маковой и Вавилова.

В организации пояснили, что отключение электричества связано с заменой приборов учёта на трансформаторных подстанциях.

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