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Не ориентирующегося в пространстве 80-летнего мужчину ищут в Ростовской области

Не ориентирующегося в пространстве 80-летнего мужчину ищут в Ростовской области
В Ростовской области разыскивают пропавшего 80-летнего мужчину. Житель Аксая Виталий Берсенев вышел из дома по улице Ленина 17 июля и не вернулся обратно.

Как сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Юг», рост дончанина — 170 сантиметров. У него среднее телосложение, короткие седые волосы и карие глаза.

В день своего исчезновения Виталий был одет в зеленую рубашку в клетку, темно-серые штаны, на ногах - бежевые мокасины.

Мужчина не ориентируется в пространстве.

Если вам что-либо известно о местонахождении Виталия Берсенева, просьба сообщить по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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