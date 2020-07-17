Не ориентирующегося в пространстве 80-летнего мужчину ищут в Ростовской области

В Ростовской области разыскивают пропавшего 80-летнего мужчину. Житель Аксая Виталий Берсенев вышел из дома по улице Ленина 17 июля и не вернулся обратно.Как сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Юг», рост дончанина — 170 сантиметров. У него среднее телосложение, короткие седые волосы и карие глаза.В день своего исчезновения Виталий был одет в зеленую рубашку в клетку, темно-серые штаны, на ногах - бежевые мокасины.Мужчина не ориентируется в пространстве.Если вам что-либо известно о местонахождении Виталия Берсенева, просьба сообщить по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.