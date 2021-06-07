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Названы шесть муниципалитетов Ростовской области с самыми опасными водоемами

Названы шесть муниципалитетов Ростовской области с самыми опасными водоемами
Специалисты Роспотребнадзора выявили самые грязные водоемы в Ростовской области. По результатам исследований опасными для здоровья стали пляжи и места отдыха, расположенные на территории шести муниципалитетов Дона.

Отбор проб из водоемов региона на микробиологические показатели проводится ежедекадно с мая по октябрь. Специалисты проверяют воду на микробиологические, паразитологические, санитарно-химические и вирусологические показатели. Всего сотрудники Роспотребнадзора исследовали 100 проб воды.

Оказалось, что в местах массового отдыха жителей на территории шести муниципалитетов небезопасно. В Ростове, Азове, Новочеркасске, Таганроге, а также в Азовском и Аксайском районах выявили микробиологические загрязнения. Людям не рекомендуется там купаться.

На этом исследования не закончили. Сейчас специалисты проводят анализы на выявление в водоемах патогенной микрофлоры. Как правило, в открытых водоемах, с которыми контактируют больные животные, обнаруживают возбудителей природно-очаговых инфекций.

В их числе - ботулизм - опасное для жизни заболевание, поражающее нервную систему и вызывающее острую дыхательную недостаточность. Инфекцию можно подхватить через слизистые оболочки дыхательных путей или желудочно-кишечного тракта, поврежденную кожу или легкие.

Также в водоемах может оказаться эмкар (эмфизематозный карбункул). Это остро протекающая болезнь, сопровождающаяся лихорадкой и появлением отечных припухлостей в мышцах. В основном инфекция поражает крупный рогатый скот, а затем споры заражают почву, воду и даже корма. Человек может заразиться, только употребив в пищу мясо больного животного.

Если опасения подтвердятся и в водоемах обнаружат патогенную микрофлору, то населению и вовсе запретят там купаться.

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