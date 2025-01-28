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Назначен начальник управления образования Ростова

Назначен начальник управления образования Ростова
Начальником управления образования Ростова стал Александр Вихтоденко. Об этом сообщили на 29-м внеочередном заседании гордумы седьмого созыва.

В 2010 году Александр Вихтоденко окончил Южный федеральный университет. Он начал карьеру в 2007 году в качестве педагога-психолога. А с 2021 по 2024 годы работал директором МБОУ «Школа № 60 имени пятого гвардейского Донского казачьего кавалерийского Краснознаменного Будапештского корпуса».

Напомним, вакансия стала свободной после отставки начальника управления образования Виктории Чернышевой.
Фото: Минобразования РО.
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