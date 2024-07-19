В Батайске назначен начальник управления архитектуры

Фото: Батайское время.

В Батайске назначили нового начальника Управления по архитектуре и градостроительству. Эту должность занял Андрей Кислица.Андрей Кислица окончил Южный федеральный университет в 2008 году, получив диплом по специальности «Архитектура». Сразу после этого он до 2020 года работал в департаменте архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону. Затем возглавил архитектурное управление в администрации Первомайского района этого города.В Батайске Кислица заменил Николая Кузьменко, который ушел в отставку в июне.