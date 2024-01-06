Нашли живым пропавшего по дороге из Ростовской области в ЛНР мужчину

Фото: Лиза Алерт

Живым найден пропавший по дороге из Ростовской области 64-летний мужчина. Информации о местонахождении Николая Ткаченко не было с 28 декабря 2023 года.Житель города Миллерово уехал на «Форде Фокусе» в Должанск. В пути он перестал отвечать на звонки близких и родственников. Тогда родные забили тревогу и обратились за помощью в полицию и к волонтерам.Больше недели люди прочесывали окрестности в попытках отыскать Николая. Информация о том, что мужчина найден живым, появилась утром 6 января.Где все это время находился местный житель, не сообщается.