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Нашли живым пропавшего по дороге из Ростовской области в ЛНР мужчину

Нашли живым пропавшего по дороге из Ростовской области в ЛНР мужчину
Живым найден пропавший по дороге из Ростовской области 64-летний мужчина. Информации о местонахождении Николая Ткаченко не было с 28 декабря 2023 года.

Житель города Миллерово уехал на «Форде Фокусе» в Должанск. В пути он перестал отвечать на звонки близких и родственников. Тогда родные забили тревогу и обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

Больше недели люди прочесывали окрестности в попытках отыскать Николая. Информация о том, что мужчина найден живым, появилась утром 6 января.

Где все это время находился местный житель, не сообщается.
Фото: Лиза Алерт
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