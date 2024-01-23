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Найдены родственники мужчины из Ялуторовска, которых искали в Ростовской области

Найдены родственники мужчины из Ялуторовска, которых искали в Ростовской области
Найдены родственники мужчины из Ялуторовска, которых искали в Ростовской области. Он попал в Областную больницу № 3 еще 20 января. Врачи не знали как его зовут и откуда он.

Мужчина проживает в городе Ялутуровске Тюменской области. Он не мог выйти на связь со своими родными. Возможно, мужчина потерял память. О нем не было ничего известно.

Волонтеры сообщились, что родственников мужчины нашли. Подробности не уточняются.
Фото: ЛизаАлерт
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