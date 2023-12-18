Разыскиваемые на Дону влюбленные из Краснодарского края найдены живыми

Фото: Лиза Алерт

Влюбленных, разыскиваемых на Дону, нашли живыми. Информации о местонахождении Ксении М. и Кирилла Лысака не было около недели.Пара проживает в городе Темрюке Краснодарского края. Днем 12 декабря они ушли из дома в неизвестном направлении и перестали выходить на связь. Тогда родственники забили тревогу и обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Позднее появилось предположение, что влюбленные отправились вместе в донской регион. Затем к поискам подключились волонтеры из Ростовской области.О том, что пропавших нашли живыми, стало известно 17 декабря. Где все это время они находились, не сообщается.