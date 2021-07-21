Найден труп пропавшего в Ростовской области пенсионера, страдающего потерей памяти
В Ростовской области нашли мертвым пропавшего пенсионера. О местонахождении 80-летнего Василия Александрова не было информации несколько дней.
Василий Александров пропал 20 июля в Красном Сулине. Родственники дедушки запереживали, что с ним могла приключиться беда. К розыску пенсионера подключили полицию и волонтеров.
Тело пропавшего обнаружили в нескольких километрах от дома спустя трое суток. Мужчина забрел в овраг. Видимо, там ему стало плохо, он не смог выбраться и скончался. На теле видимых следов насилия не обнаружено.