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Найден труп пропавшего в Ростовской области пенсионера, страдающего потерей памяти

Найден труп пропавшего в Ростовской области пенсионера, страдающего потерей памяти
В Ростовской области нашли мертвым пропавшего пенсионера. О местонахождении 80-летнего Василия Александрова не было информации несколько дней.

Василий Александров пропал 20 июля в Красном Сулине. Родственники дедушки запереживали, что с ним могла приключиться беда. К розыску пенсионера подключили полицию и волонтеров.

Тело пропавшего обнаружили в нескольких километрах от дома спустя трое суток. Мужчина забрел в овраг. Видимо, там ему стало плохо, он не смог выбраться и скончался. На теле видимых следов насилия не обнаружено.

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