Наибольшее число заболевших COVID-19 выявили в Ростове-на-Дону

В Ростовской области коронавирусом заболели еще 154 человека. По данным на 9 июня, почти половина из них (62 человека) - жители донской столицы. На втором месте по числу инфицированных оказался Батайск, а на третьем - Таганрог и Азовский район. Там зафиксировали семь и шесть случаев заражения COVID-19 соответственно.По пять заболевших выявили в Аксайском районе и городе Каменске-Шахтинском. В Зерноградском, Шолоховском, Каменском районах и Новочеркасске - по четыре. На территории Сальского, Мясниковского районов, а также Азова и Шахт вирус подхватили по три человека.Среди жителей Веселовского, Тацинского, Мартыновского, Октябрьского, Кашарского, Ремонтненского, Миллеровского и Тарасовского районов заболели по два человека. Аналогичная ситуация - в Гуково, Зверево, Донецке и Новошахтинске.Пациентами с коронавирусом стали дончане, проживающие в Орловском, Чертковском, Верхнедонском, Матвеево-Курганском, Багаевском, Цимлянском и Пролетарском районах. Там, как и в Кагальницком, Волгодонском, Семикаракорском, Зимовниковском и Пролетарском, заразились по одному человеку.Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 95 618 жителей донского региона. Из них 4 540 не смогли побороть опасную инфекцию. Как сообщили в областном правительстве, все они страдали хроническими заболеваниями.