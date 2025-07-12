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Над Ростовской областью за ночь сбили три беспилотника

Над Ростовской областью за ночь сбили три беспилотника
Над Ростовской областью за ночь сбили три беспилотника. Информацию сообщили в Минобороны России.

Дроны были нейтрализованы в Миллеровском районе. Еще один уничтожили над Азовским морем в ночь на 12 июля. Пострадавших в результате атаки нет.
Фото: Ростов ру
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