Начальнику ГАИ Аксайского района избрали меру пресечения
В Ростовской области избрали меру пресечения начальнику ГАИ Аксайского района. Как сообщил DonDay, Сергей Селиванов будет находиться под домашним арестом.
Глава районной Госавтоинспекции стал фигурантом уголовного дела по статье о получении взятки. Следствие считает, что Селиванов брал деньги с подчиненных за свое покровительство и благосклонность. Ежемесячно старшие смен инспекторов ДПС якобы приносили по 8,5 тысячи рублей. А тем, кто не выполнял условия, грозили негативные последствия по службе.
Предположительно, Сергей Селиванов брал дань и со штрафстоянок.