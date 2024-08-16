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Начальнику ГАИ Аксайского района избрали меру пресечения

Начальнику ГАИ Аксайского района избрали меру пресечения
В Ростовской области избрали меру пресечения начальнику ГАИ Аксайского района. Как сообщил DonDay, Сергей Селиванов будет находиться под домашним арестом.

Глава районной Госавтоинспекции стал фигурантом уголовного дела по статье о получении взятки. Следствие считает, что Селиванов брал деньги с подчиненных за свое покровительство и благосклонность. Ежемесячно старшие смен инспекторов ДПС якобы приносили по 8,5 тысячи рублей. А тем, кто не выполнял условия, грозили негативные последствия по службе.

Предположительно, Сергей Селиванов брал дань и со штрафстоянок.
Фото: Donday.
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