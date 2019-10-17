Замначальника отдела ГСУ МВД по Ростовской области подозревают в получении взятки



Заместителя начальника отдела главного следственного управления МВД по Ростовской области Дениса Шутько подозревают в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает издание DonDay.ru.



По данным портала, замначальника предложил одному из подозреваемых по делу заплатить ему взятку в размере 500 тысяч рублей. За вознаграждение Шутько обещал составить протоколы следственных действий. Суд мог посчитать их смягчающим обстоятельством. Предполагалось, что полмиллиона передадут через посредника. Мужчина согласился на такие условия, однако позже написал на Шутько заявление.



Спустя три дня в Аксае посредник встретился с мужчиной и взял у него принесенные 500 тысяч. Посредника и самого Шутько, которому предназначалась взятка, задержали. Возбуждено уголовное дело по статьям «Получение взятки в крупном размере» и «Посредничество во взяточничестве».