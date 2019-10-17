Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Замначальника отдела ГСУ МВД по Ростовской области подозревают в получении взятки

Замначальника отдела ГСУ МВД по Ростовской области подозревают в получении взятки
Заместителя начальника отдела главного следственного управления МВД по Ростовской области Дениса Шутько подозревают в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает издание DonDay.ru.

По данным портала, замначальника предложил одному из подозреваемых по делу заплатить ему взятку в размере 500 тысяч рублей. За вознаграждение Шутько обещал составить протоколы следственных действий. Суд мог посчитать их смягчающим обстоятельством. Предполагалось, что полмиллиона передадут через посредника. Мужчина согласился на такие условия, однако позже написал на Шутько заявление.

Спустя три дня в Аксае посредник встретился с мужчиной и взял у него принесенные 500 тысяч. Посредника и самого Шутько, которому предназначалась взятка, задержали. Возбуждено уголовное дело по статьям «Получение взятки в крупном размере» и «Посредничество во взяточничестве».

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.