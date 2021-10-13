Началась Всероссийская перепись населения

С 15 октября в России стартовала перепись населения. Впервые для нашей страны она проходит в новом формате. Речь идет о том, что перепись будет осуществляться онлайн, что особенно актуально в условиях пандемии. Донской регион в полной мере готов к проведению переписи.Уникальность формата переписи выражается в возможности заполнить электронный переписной лист лично. Для этого будет нужно авторизоваться на портале «Госуслуг» и воспользоваться услугой «Участие в переписи». Принять участие можно будет до 8 ноября 2021 года.По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, всероссийская перепись населения для страны является масштабным и важным мероприятием.- Без преувеличения, оно имеет ключевое значение для дальнейшего стабильного развития донского региона, точного прогнозирования многих социально-экономических процессов, - отметил Василий Голубев. - Призываю жителей Дона принять в переписи самое активное участие.Перепись пройдет и в традиционной форме. Участие в сборе информации о населении во время обхода жилых помещений займутся около девяти тысяч переписчиков. Им предоставят планшеты со специальным программным обеспечением. Гаджеты уже доставлены в городские округа и муниципальные районы региона.На всех муниципальных образованиях до 14 ноября будут работать переписные участки, оснащенные всем необходимым для приема граждан, а также связью, охраной и транспортом. Их точное местоположение можно найти на сайтах администраций муниципалитетов и Ростовстата. На базах МФЦ оборудованы стационарные участки переписи. На таких площадках волонтеры помогут гражданам заполнить электронные переписные листы на портале «Госуслуг» и проконсультируют по переписи в целом.В Ростовской области также запустят мобильные переписные бригады, они посетят 55 крупных предприятия. Работники смогу принять участие в мероприятии без отрыва от производства. Все участники переписи обеспечены средствами индивидуальной защиты: многоразовыми масками и перчатками.Напомним, что переписной лист содержит 33 вопроса. Социально-демографическую тему затрагивают 23 вопроса, а десять касаются жилищных условий.В течение переписной кампании будет работать горячая линия ВПН. Получить консультацию можно позвонив с 09:00 до 21:00 по московскому времени на бесплатный единый федеральный номер 8-800-707-20-20. Также для жителей Дона с 08:00 до 20:00 работает горячая линия Ростовстата – 8-800-550-66-51. Звонок по этому номеру из любого населенного пункта региона бесплатный.