На Дону Всероссийская перепись населения пройдёт в цифровом формате





В правительстве Ростовской области прошло первое заседание по подготовке к Всероссийской переписи населения 2020 года. Участники комиссии обсудили предстоящую работу.



Двенадцатая перепись населения пройдет на новом уровне. Впервые будут использоваться несколько каналов связи. Это значит, что жители страны смогут самостоятельно заполнить электронные переписные вопросники на портале «Госуслуги». В рамках домовых обходов переписчики будут вносить сведения в электронные переписные листы, установленные на планшетные компьютеры. А те, у кого нет возможности пройти перепись по месту жительства, смогут это сделать на стационарных участках.

- Для Ростовской области это знаковое мероприятие. Перепись пройдет комбинированным способом. Мы полагаем, что портал «Госуслуги» станет удобным и оптимальным вариантом для жителей, что позволит собрать полную информацию, - отметила руководитель Ростовстата Марина Самойлова.



Как известно, с 6 августа по 15 сентября по всей Ростовской области прошли обходные регистраторы. В этой работе участвовали 1 345 человек, которые собрали все необходимые данные для подготовки к переписи.

- Проектом федерального закона в бюджете Российской Федерации на 2020 год для Ростовской области предусмотрена субвенция на проведение переписи на сумму порядка 65,7 млн рублей, - отметил заместитель губернатора Алексей Изотов. - В ближайшее время будут определены материальные и финансовые потребности для создания переписных участков, а также будет оказано содействие в формировании кадровых ресурсов.



Всероссийская перепись населения проводится один раз в десять лет и является ценным источником знаний о структуре российского общества и изменениях в социально-экономических процессах, которые произошли за прошедший период.