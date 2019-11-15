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Во дворе жилого дома в Ростове дерево упало на автомобиль

Во дворе жилого дома в Ростове дерево упало на автомобиль
В Ростовской области уже около недели бушует шквалистый ветер. Несмотря на высокую температуру, ледяные порывы заставляют местных жителей надевать зимние вещи. Порывы ветра не только прогоняют людей с улиц, но и валят деревья. За последние дни подобных случаев уже было десятки – и это только в Ростове-на-Дону.

В воскресенье, 17 ноября, на улице 1-й Баррикадной переломился ствол. Его часть рухнула на припаркованный автомобиль «Дэу Нексия», ветки повредили стоявший рядом «Рено». К счастью, поблизости никого не было, так что ни один человек не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Новочеркасске упавший тополь травмировал продавца фруктов.

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