В Ростове на Погодиной повисло сухое дерево над проезжей частью

Фото: Благоустройство города

В Ростове-на-Дону на улице Погодиной сухое дерево повисло прямо над проезжей частью. Местные жители пожаловались на сухое растение на сайте Благоустройства города.По словам очевидцев, на участке много сухих деревьев, которые заваливаются на соседние растения. Под весом другого дерева сухое растение наклонилось и повисло прямо над проезжей частью.По кадрам видно, что дерево вот-вот может рухнуть прямо на дорогу и зароет проезд автомобилей или вовсе причинит кому-то травму.