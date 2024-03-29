В Ростове на выходных ожидается потепление до +22 градусов

Фото: DonDay.

В донскую столицу пришла настоящая весна. В последние мартовские дни ожидается потепление до +22 градусов. Об это сообщают синоптики «Яндекс.Погоды».В субботу, 30 марта, утром пройдет небольшой дождь и усилится ветер до семи метров в секунду, температура воздуха составит +9 градусов. Но в течение течение дня столбики термометров поднимутся до +18 градусов. Ближе к ночи похолодает до +9 градусов.На следующий день погода порадует ясным небом и теплом. Утром столбики термометров покажут +8 градусов. Днем потеплеет до +22 градусов. В темное время прогнозируется +14 градусов. Скорость воздушных потоков не превысит три метра в секунду.