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На выходных в Ростове будет жарко и облачно

На выходных в Ростове будет жарко и облачно
На ближайших выходных в Ростове ожидается жаркая погода. При этом на небе будет облачно, но столбики термометров все равно превысят отметку в 30 градусов.

По информации донского гидрометцентра, 22 июня, в субботу, воздух прогреет до +32 градусов днем и +27 градусов ночью. Утром будет светить солнце, но уже к обеду на небе появятся густые облака. Осадков не предвидится. Скорость ветра составит от 5 до 11 метров в секунду.

В воскресенье, 23 июня, ростовчане также смогут насладиться теплой летней погодой. Столбики термометров поднимутся до отметки +33 градуса, а к вечеру станет немного прохладней - до +27 градусов. Солнце спрячется за облаками, а ветер усилится до 14 метров в секунду. Последний выходной день также пройдет без осадков.

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