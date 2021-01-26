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В ближайшие сутки в Ростове ожидается сильный ветер

В ближайшие сутки в Ростове ожидается сильный ветер
Спасатели предупредили ростовчан о сильном ветре, скорость которого будет достигать 54-72 километров в час. Непогода ожидается с 29 по 30 января.

В связи с усилением ветра возможны обрывы проводов, падения деревьев и слабоукрепленных конструкций. Жителям донской столицы рекомендуют держаться как можно дальше от легких построек и рекламных щитов. Автомобилистам не стоит парковаться под деревьями.

Ростовчанам также не следует подходить к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам, быть особенно внимательными: могут упасть элементы кровли, сорванные ветром, или выбитые стекла из окон верхних этажей.

Спасатели напоминают, что во время усиленного ветра необходимо постоянно следить за местонахождением детей и по возможности оставить их дома.

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