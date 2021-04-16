В Ростове объявили экстренное предупреждение о грозе с ливнем и штормовом ветре

В Ростове объявили экстренное предупреждение о комплексе неблагоприятных погодных условий. О непогоде на ближайшие сутки сообщили в ГО и ЧС города.По прогнозам синоптиков, во вторник 20 апреля донскую столицу накроет сильным ветром и ливнем. Утром и днём прогнозируется сильный дождь с грозой и штормовым ветром до 15-20 метров в секунду.В связи с непогодой возможны перехлесты проводов, обрывы линий электропередач, падения деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций. Пешеходам и автомобилистам нужно быть предельно внимательными на дорогах: не парковать машины под слабо закрепленными конструкциями и снижать скорость при пересечении пешеходных переходов.Во время грозы нужно выключить электроприборы. Если непогода застала на улице, нельзя искать укрытие под одиноко стоящим деревом, потому что молния может ударить именно в него.В экстренных ситуациях звоните по номеру 112.