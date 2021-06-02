В жутком ДТП под Волгодонском погибла 51-летняя женщина

В лобовом ДТП под Волгодонском погибла 51-летняя пассажирка отечественного авто. Страшная трагедия произошла 4 июня около 14 часов.По предварительной информации, 57-летний водитель авто «Шевроле Ланос» ехал по трассе Волгодонск-Дубовское. Мужчина уже подъезжал к городу, когда потерял управление. Машину занесло на обочину, а затем - на встречную полосу, по которой ехал «ВАЗ-2107» с прицепом. 53-летний автомобилист, находившийся за рулем отечественной легковушки, не смог избежать столкновения. Удар оказался настолько сильным, что машины практически превратились в груду металлолома. У иномарки вывернута пассажирская дверь, разбито лобовое стекло, а сам корпус сильно измят. У ВАЗа повреждений еще больше. Легковушке буквально сорвало крышу и правую часть корпуса. Корпус согнулся, а от лобового стекла осталась разве что рама.- В результате аварии погибла 51-летняя пассажирка ВАЗа, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - Женщина получила травмы, не совместимые с жизньюБолее того, в ДТП пострадали оба водителя. Их доставили в больницу, где они проходят обследования.