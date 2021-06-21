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На трассе в Ростовской области 60-летний мужчина погиб в лобовом ДТП

На трассе в Ростовской области 60-летний мужчина погиб в лобовом ДТП
На трассе в Ростовской области произошла авария с участием двух легковушек. ДТП случилось в Усть-Донецком районе вечером 22 июня.

По предварительной информации, 30-летний водитель авто «Фольксваген Туарег» ехал со стороны Волгодонска по автодороге Шахты - Цимлянск. В районе 48-го километра он выехал на «встречку», по которой двигался «ВАЗ-2109» под управлением 60-летнего мужчины. От сильного удара легковушки разлетелись в разные стороны и перевернулись. Оба авто получили множество повреждений.

Водитель ВАЗа скончался на месте ДТП до прибытия медиков. Кроме того, пострадали и его пассажиры. Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, 31-летнего мужчину и 63-летнюю женщину с травмами доставили в больницу.

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