На трассе в Ростовской области 60-летний мужчина погиб в лобовом ДТП

На трассе в Ростовской области произошла авария с участием двух легковушек. ДТП случилось в Усть-Донецком районе вечером 22 июня.По предварительной информации, 30-летний водитель авто «Фольксваген Туарег» ехал со стороны Волгодонска по автодороге Шахты - Цимлянск. В районе 48-го километра он выехал на «встречку», по которой двигался «ВАЗ-2109» под управлением 60-летнего мужчины. От сильного удара легковушки разлетелись в разные стороны и перевернулись. Оба авто получили множество повреждений.Водитель ВАЗа скончался на месте ДТП до прибытия медиков. Кроме того, пострадали и его пассажиры. Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, 31-летнего мужчину и 63-летнюю женщину с травмами доставили в больницу.