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На трассе под Шахтами десятки водителей стоят в пробке из-за ДТП

На трассе под Шахтами десятки водителей стоят в пробке из-за ДТП
На трассе М-4 «Дон» из-за аварии образовалась гигантская пробка. Затор появился недалеко от города Шахты Ростовской области утром 20 июля.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», водителям приходится стоять от поворота на Новогригорьевку до 1 008-го километра автодороги, где и случилось ДТП. Затор тянется на шесть километров. Чтобы проехать это расстояние, потребуется порядка 20-30 минут.

Авария произошла в левом ряду по направлению к Ростову-на-Дону. По словам очевидцев, происшествие жуткое. Легковая машина разбилась вдребезги. Скорее всего, есть пострадавшие. Однако в региональном УГИБДД пока нет информации об этом ДТП.
Фото: Яндекс.карты.
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