На трассе под Шахтами десятки водителей стоят в пробке из-за ДТП

Фото: Яндекс.карты.

На трассе М-4 «Дон» из-за аварии образовалась гигантская пробка. Затор появился недалеко от города Шахты Ростовской области утром 20 июля.По данным сервиса «Яндекс.Карты», водителям приходится стоять от поворота на Новогригорьевку до 1 008-го километра автодороги, где и случилось ДТП. Затор тянется на шесть километров. Чтобы проехать это расстояние, потребуется порядка 20-30 минут.Авария произошла в левом ряду по направлению к Ростову-на-Дону. По словам очевидцев, происшествие жуткое. Легковая машина разбилась вдребезги. Скорее всего, есть пострадавшие. Однако в региональном УГИБДД пока нет информации об этом ДТП.