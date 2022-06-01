На трассе М-4 «Дон» возле Горячего Ключа до 15 сентября ограничат движение грузовиков

Фото: Автодор

На трассе М-4 «Дон» на участке от Горячего Ключа до Джубги на два месяца ограничат движение. В разгар отпусков - с 15 июня по 15 сентября - по трассе не смогут проехать грузовые автомобили весом более 15 тонн.Как сообщают в пресс-службе Автодора, ограничение будет действовать с пятницы по воскресенье и в праздничные дни с восьми часов утра и до девяти часов вечера. По будним дням и ночью трасса будет открыта для всех.Отметим, что днем в районе Горячего Ключа М-4 «Дон» около 30% основного трафика составляют фуры. Из-за этого автомобилисты встают в многокилометровые пробки, и такая ситуация устраивает далеко не всех. Среди водителей находятся те, кто идет на обгон. Соответственно, риск ДТП увеличивается.Решение временно ограничить трафик позволит повысить безопасность на этом участке.