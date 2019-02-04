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В Ростовской области на трассе регионального значения на год ограничат движение

В Ростовской области на трассе регионального значения на год ограничат движение
На одной из трасс Ростовской области почти на год ограничат движение. На участке Обливская — Советская — Боковская — Каргинская с 31 января по 31 декабря не смогут проехать машины весом более десяти тонн.

Грузовикам придётся объезжать через Миллерово, Вёшенскую, Кашары, Первомайское, Милютинскую и Морозовск. Также можно будет проехать окружным путём по трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский — граница с Украиной.

Отметим, что маршрут рейсовых автобусов не изменится.

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