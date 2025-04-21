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На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области перешли на летний скоростной режим

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области перешли на летний скоростной режим

На участке трассы М-4 «Дон» в Ростовской области перешли на летний скоростной режим. Об этом сообщили представители пресс-службы компании «Автодор».

Согласно информации, предоставленной компанией, с 21 апреля 2025 года на определенных участках автомагистрали М-4 «Дон» отменяются зимние ограничения скорости, которые ранее действовали для легковых автомобилей и грузовиков с массой, не превышающей 3,5 тонны.

В течение летнего периода максимально допустимая скорость возрастет до 110 километров в час на отрезке пути, который начинается от села Алексеево-Лозовского Чертковского района Ростовской области и тянется до поселка Верхний Мамон, расположенного в Воронежской области.
Фото: Автодор
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