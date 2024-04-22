В Ростовской области подорожает проезд на платных участках трассы М-4

Фото: Администрация Чертковского района

В Ростовской области с 23 апреля подорожает проезд на платных участках трассы М-4 «Дон». Информация об изменениях тарифов размещена на сайте государственной компании «Автодор».В среднем цена за километр пройденного пути увеличится на 8%. Стоимость будет зависеть от конкретного участка дороги и категории проезжающих транспортных средств. О конкретных суммах в госкомпании не сообщили.В Ростовской области работает три платных участка на трассе М-4 «Дон». Первый находится в Азовском районе — от села Самарское до границы региона с Краснодарским краем. Второй расположен под Ростовом — обход Аксая — от поселка Дорожный до поселка Красный Колос. Последний — в Чертковском районе — от села Алексеево-Лозовское до города Богучар Воронежской области.Напомним, что последний раз проезд на трассе М-4 «Дон» дорожал в феврале 2023 года.