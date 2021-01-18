На торговых предприятиях Ростова составили более двухсот протоколов о невыполнении коронавирусного режима

В донской столице проверили соблюдение санитарных норм на торговых предприятиях. Об этом сообщает администрация Ростова-на-Дону.В связи с пандемией коронавируса продолжаются рейды по соблюдению противоэпидемических норм. За последнюю неделю специалисты проверили более двух тысяч торговых площадей. За невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения составили 254 административных протокола. Из этого числа 25 - на физических лиц, 28 - на индивидуальных предпринимателей, 1 - на юридических лиц. Многие из этих нарушений связаны с несоблюдением установленного режима работы.Напомним, что нарушение противоэпидемических норм наказывается штрафом. Его сумма колеблется от одной до 30 тысяч рублей.