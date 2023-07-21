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На старт выборов Заксобрания Ростовской области вышли 600 кандидатов от шести партий

На старт выборов Заксобрания Ростовской области вышли 600 кандидатов от шести партий
В Областную избирательную комиссию продолжают поступать списки кандидатов Законодательного собрания Ростовской области. По данным на 21 июля, число выдвиженцев достигло 600. Увеличилось и количество партий, которые будут участвовать в избирательной кампании. Теперь их шесть.

«Единая Россия» представила списки кандидатов по одномандатным округам 18 июля, а через пару дней,20 июля, - списки кандидатов-«списочников». Всего от «партии власти» будет 102 кандидата (40 - «одномандатников» и 62 - по областному списку).

«Справедливая Россия» представила избиркому Ростовской области свою «команду мечты» 19 июля. Она состоит из 63 кандитатов-«списочников» и 40 «одномандатников».

По состоянию на 21 июля, список партий участников выборной гонки выглядит так. За 60 депутатских мест в донском парламенте будут бороться шесть партий, представившие более 600 кандидатов. Предвыборную борьбу будут вести «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Коммунисты России» и «Новые люди».

В Ростовской области всего зарегистрированы 27 партий. Возникает вопрос: как так получается, что из 27 политических организаций только шесь представили своих кандидатов? Это много или мало?

- Уже сегодня стало понятным, что в выборах Законодательного Собрания Ростовской области примут участие «Коммунисты России», «Новые люди», ЛДПР, КПРФ, Единая Россия, «Справедливая Россия – За правду», то есть всего 6 партий, - говорит заведующий кафедрой социологии ЮРИУ РАНХиГС Роман Овчаренко. - Простая арифметика здесь не работает. Весной некоторые аналитики прогнозировали, что участие в этих выборах примут всего четыре партии. То есть по факту показатели уже выше спрогнозированных ранее.

Все шесть партий - серьезные игроки на политическом поле и имеют реальный вес. По своему отношению к власти они разноплановы. И это уже предполагает реальную политическую борьбу и конкуренцию.

Предвыборная кампания 2023 года будет сильно отличаться от той, что проходила в 2018-м. Соотношение «списочников» и «одномандатников» изменилось. Это явно обострит борьбу: теперь участникам придется еще больше трудиться на территории, с избирателями. Второй фактор, который повлияет на предвыборную кампанию, - условия беспрецедентных западных санкций против России и проведение спецоперации.

- Это определяет политическую повестку как «Единой России», так и других партий. В силу сложившейся обстановки большое значение в этой кампании отводится и вопросам безопасности избирателей, особенно в дни голосования, - считает завкафедрой теоретической и прикладной политологии Института философии и социально-политических наук ЮФУ Роман Пупыкин.

Напомним, голосование на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пройдет в течение трех дней (8, 9 и 10 сентября). Региональный парламент избирается на пять лет. В него входят 60 депутатов, 20 из которых выберут по партийным спискам, еще 40 - по одномандатным округам.
Фото: соцсети.
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