На сохранение и развитие защитных лесополос донского региона направят бюджетные средства

В Законодательном собрании Ростовской области обсудили проект регионального закона «О сохранении и развитии защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения». Заседание состоялось 25 мая. В обсуждении приняли участие депутаты комитета по аграрной политике, эксперты отрасли, а также представители исполнительной власти.Председатель донского парламента Александр Ищенко отметил, что указ о разделе земель сельскохозяйственного назначения вышел еще 30 лет назад. В тот период из-за проблем в законодательстве лесополосы юридически не вошли ни в категорию земель сельхозназначения, ни в группу лесонасаждений. Они находились в собственности государства, но механизм работы с ними на местах не отрегулировали. Из-за этого администрации городов и районов не могли распоряжаться лесополосами в полной мере, в том числе и поддерживать их в надлежащем состоянии. Передать же лесополосы в частные руки местное самоуправление не могло, поэтому сейчас многие лесополосы оказались заброшены.Проблема лесополос поднималась еще в 2014 году. Тогда донские законодатели направили в Госдуму инициативу о принятии поправок, а через три года доработок в Земельный кодекс РФ внесли соответствующие коррективы. В 2017 году был принят в первом чтении проект закона «О сохранении и развитии защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения». Нормативно-правовой акт несколько лет дорабатывали, основываясь на мнении аграриев, экспертов отрасли и общественников.По словам Александра Ищенко, теперь проект содержит наиболее полный спектр мероприятий по формированию эффективной системы содержания и воспроизводства лесополос, а также снижения пагубного воздействия ветров и вод на почвы Ростовской области.- Лесные насаждения на землях сельхозназначения - это не только защита от эрозии почв и вероятность для производителей получать лучший урожай, но и возможность предотвращать пылевые бури, - подчеркнул председатель Заксобрания Ростовской области.Александр Ищенко отметил, что Ростовская область нуждается в защитных лесополосах. Они помогут поддерживать экологическое благополучие и в сельской местности, и в городах.По итогам обсуждения будет составлен перечень рекомендаций по разработке закона во всех органах, включенных в процесс. Соответствующий областной закон донские парламентарии примут на ближайшем заседании.Донские депутаты готовят обращение в Государственную Думу с инициативой сделать возможной процедуру передачи лесополос в пользование сельхозпроизводителям, использующим смежные земли для производства. В таком случае в сохранении зеленых насаждений в надлежащем состоянии будут заинтересованы сами производители.