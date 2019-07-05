Председатель донского Заксобрания Ищенко прокомментировал идею вернуть прямые выборы глав муниципалитетов



Идею вернуть прямые выборы глав муниципальных образований прокомментировал председатель Заскобрания Ростовской области Александр Ищенко.



Спикер отметил, что в 2014 году система назначения глав администраций муниципалитетов была реализована на основе требований федерального закона. Эта система действует практически во всех регионах России, и с каждым годом их число увеличивается.



- Принимая такое серьёзное решение как переход к другой системе назначения глав администраций, нужно сперва тщательно рассмотреть все его стороны, - добавил Александр Ищенко. - Сегодня вряд ли найдётся человек, готовый дать ответ по поводу стоимости такого решения. Сделав самые скромные подсчёты, эксперты сообщают, что сумма составит от 250 до 500 миллионов рублей. У этого вопроса есть ещё несколько сторон, которых не видно на поверхности. Нам предстоит их тщательно изучить и проанализировать.



Проект закона уже внесли в Законодательное Собрание Ростовской области. Он должен пройти экспертизу правового управления. Затем документ отправят на рассмотрение профильного комитета Заксобрания.



- Избранный народом мэр или назначенный выборщиками профессиональный управленец — эти две концепии всегда будут обсуждаться, и никогда мы не узнаем, какая из них лучше, - отметил Ищенко. - У каждой идеи есть свои плюсы и минусы. Нужно помнить, что нельзя метаться от одной к другой. Управление городов — задача, которая требует определённости и возможности долгосрочного планирования. Я согласен, что пока нам не удалось этого достичь. Депутаты вскоре рассмотрят внесённый законопроект.