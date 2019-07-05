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Председатель донского Заксобрания Ищенко прокомментировал идею вернуть прямые выборы глав муниципалитетов

Председатель донского Заксобрания Ищенко прокомментировал идею вернуть прямые выборы глав муниципалитетов
Идею вернуть прямые выборы глав муниципальных образований прокомментировал председатель Заскобрания Ростовской области Александр Ищенко.

Спикер отметил, что в 2014 году система назначения глав администраций муниципалитетов была реализована на основе требований федерального закона. Эта система действует практически во всех регионах России, и с каждым годом их число увеличивается.

- Принимая такое серьёзное решение как переход к другой системе назначения глав администраций, нужно сперва тщательно рассмотреть все его стороны, - добавил Александр Ищенко. - Сегодня вряд ли найдётся человек, готовый дать ответ по поводу стоимости такого решения. Сделав самые скромные подсчёты, эксперты сообщают, что сумма составит от 250 до 500 миллионов рублей. У этого вопроса есть ещё несколько сторон, которых не видно на поверхности. Нам предстоит их тщательно изучить и проанализировать.

Проект закона уже внесли в Законодательное Собрание Ростовской области. Он должен пройти экспертизу правового управления. Затем документ отправят на рассмотрение профильного комитета Заксобрания.

- Избранный народом мэр или назначенный выборщиками профессиональный управленец — эти две концепии всегда будут обсуждаться, и никогда мы не узнаем, какая из них лучше, - отметил Ищенко. - У каждой идеи есть свои плюсы и минусы. Нужно помнить, что нельзя метаться от одной к другой. Управление городов — задача, которая требует определённости и возможности долгосрочного планирования. Я согласен, что пока нам не удалось этого достичь. Депутаты вскоре рассмотрят внесённый законопроект.

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