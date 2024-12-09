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На содержание постов весового контроля в Ростовской области выделят 136 млн рублей

На содержание постов весового контроля в Ростовской области выделят 136 млн рублей
Министерство транспорта Ростовской области ищет подрядчика, который будет обслуживать в 2025 году оборудование на некоторых участках автодорог региона. На эти цели из казны выделят 136 миллионов рублей.

В обязанности исполнителя входит обеспечение актуальности программного обеспечения, проверка целостности систем и их обработка графитовой смазкой. Объекты расположены в 11 различных точках, в том числе на автомобильной дороге, ведущей к аэропорту «Южный» (Платов), и на трассе между городами Морозовск — Цимлянск — Волгодонск.

Чтобы принять участие в тендере, необходимо подать документы до 16 декабря. А 18 декабря заказчик объявит победителя.
Фото: ростов.ру
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