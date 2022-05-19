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На содержание мостов в Ростовской области потратят почти миллиард рублей

На содержание мостов в Ростовской области потратят почти миллиард рублей
Министерство транспорта Ростовской области потратит почти миллиард рублей на содержание мостов и путепроводов. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

В документах указано,что подрядчику придется следить за чистотой и целостностью порядка 500 мостов. Они расположены практически во всех городах и районах региона. Они находятся не только на дорогах регионального значения, но и межмуниципального. Работы нужно провести в несколько этапов. Первый начнется 1 июля. Прекратить содержать путепроводы и мосты можно к 30 июня 2024 года.

Как правило, в содержание входят очистка водоотводных труб, светоотражающих элементов, перил, навигационных знаков, нанесение разметки, мытье отбойников, а также очистка мостов от снега и льда.

Все это обойдется в 820 миллионов рублей. Минтранс намерен расплатиться средствами из бюджета Ростовской области.

Ранее Rostov.ru писал о том, что в донской столице тоже ищут подрядчика, который будет содержать мосты в городе. На это потратят 25 миллионов рублей.
Фото: Rostov.ru.
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