На содержание мостов в Ростовской области потратят почти миллиард рублей
Министерство транспорта Ростовской области потратит почти миллиард рублей на содержание мостов и путепроводов. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.
В документах указано,что подрядчику придется следить за чистотой и целостностью порядка 500 мостов. Они расположены практически во всех городах и районах региона. Они находятся не только на дорогах регионального значения, но и межмуниципального. Работы нужно провести в несколько этапов. Первый начнется 1 июля. Прекратить содержать путепроводы и мосты можно к 30 июня 2024 года.
Как правило, в содержание входят очистка водоотводных труб, светоотражающих элементов, перил, навигационных знаков, нанесение разметки, мытье отбойников, а также очистка мостов от снега и льда.
Все это обойдется в 820 миллионов рублей. Минтранс намерен расплатиться средствами из бюджета Ростовской области.
Ранее Rostov.ru писал о том, что в донской столице тоже ищут подрядчика, который будет содержать мосты в городе. На это потратят 25 миллионов рублей.