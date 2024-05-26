На Северном в Ростове ветер повалил огромную ветку дерева

Фото: соцсети.

В Ростове на Северном упала огромная ветка дерева. Растение повалилось на землю 26 мая.Об инциденте сообщили местные жители в соцсетях. По их словам, ветка упала рядом с овощным ларьком на проспекте Королева, 17. К счастью, в этот момент прохожих не было рядом. Поэтому ЧП обошлось без пострадавших.Предположительно, часть растения обрушилась из-за сильного ветра, который бушует в донской столице уже который день. Дерево могло не выдержать такого сильного давления.Упавшая ветка заблокировала проезд рядом со двором. Движение частично перекрыто. Горожанам придется самостоятельно убирать последствия непогоды или ждать, пока это сделают службы ЖКХ или спасатели.