В Ростове упавшая на машину ветка заблокировала проезд по Стачки

Фото: соцсети (тг Это Ростов, детка!)

В Ростове сильный порыв ветра повалил крупную ветку дерева. Часть растения приземлилась на одну из проезжавших машин и заблокировала проезд. Фото с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы.Из-за ЧП образовалась огромная пробка — машины могли проехать только по одной полосе. К счастью, у некоторых автомобилистов нашлись инструменты в багажнике. Они начали распиливать ветку до приезда спасателей, освобождая проезд.Позже на место прибыли специалисты. Дорога вот-вот станет полностью свободна.