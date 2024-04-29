Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове упавшая на машину ветка заблокировала проезд по Стачки

В Ростове упавшая на машину ветка заблокировала проезд по Стачки
В Ростове сильный порыв ветра повалил крупную ветку дерева. Часть растения приземлилась на одну из проезжавших машин и заблокировала проезд. Фото с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы.

Из-за ЧП образовалась огромная пробка — машины могли проехать только по одной полосе. К счастью, у некоторых автомобилистов нашлись инструменты в багажнике. Они начали распиливать ветку до приезда спасателей, освобождая проезд.

Позже на место прибыли специалисты. Дорога вот-вот станет полностью свободна.
Фото: соцсети (тг Это Ростов, детка!)
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.