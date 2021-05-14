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На Седова в Ростове образовалась огромная пробка из-за коммунальной аварии

На Седова в Ростове образовалась огромная пробка из-за коммунальной аварии
На улице Седова в Ростове-на-Дону образовалась огромная пробка из-за порыва водопровода. Многокилометровый затор появился утром 18 мая.

Дорожное движение оказалось парализованным от переулка Державинского до Богатяновского спуска. Машины не двигаются с места и в переулке Журавлёва - на участке от Социалистической до Нижнебульварной. Скорость автомобилей на перекрёстке не превышает трёх-пяти километров в час.

К слову, коммунальная авария произошла ещё днём 17 мая, но работники, вероятно, до сих пор не могут устранить повреждения. Пользователи социальных сетей поделились фото и видео с места ЧП. На кадрах видно, как мощный поток горячей воды пробил асфальт, образовав в покрытии огромную дыру. По словам прохожих, бурлящий гейзер из кипятка достигал порядка пяти метров в высоту.

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