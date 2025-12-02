Новости
Здание врачебной амбулатории планируют продать в Ростовской области

В Ростовской области планируется продажа здания врачебной амбулатории. Объявление о предстоящих торгах было опубликовано на портале «ДОМ.РФ».

На аукцион выставлено трехэтажное здание площадью 14 000 квадратных метров, находящееся в поселке Рассвет Аксайского района. В настоящее время в здании размещается медицинское учреждение – врачебная амбулатория, где пациентам предоставляется доврачебная и врачебная амбулаторно-поликлиническая помощь.

По информации, полученной из публичной кадастровой карты, кадастровая оценка объекта составляет свыше 4 миллионов рублей. Цена продажи и точная дата проведения аукциона пока не определены. Однако в информации о лоте указано, что предполагаемый период реализации – первая половина 2026 года.
Фото: Дом.РФ
