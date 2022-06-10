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В ближайшие часы Ростовскую область накроют мощные ливни с ураганным ветром

В ближайшие часы Ростовскую область накроют мощные ливни с ураганным ветром
Ростовскую область в ближайшие часы накроют мощные ливни с грозой. О неблагоприятных явлениях 14 июня рассказали донские спасатели.

Помимо обильных осадков, до конца суток ожидаются град и шквалистый ветер. Последний достигнет 23 метров в секунду, или 83 километра в час. Аналогичная ситуация будет и в ближайшие дни - 15 и 16 июня.

Непогоду рекомендуется переждать дома. Жителям донского региона стоит по возможности отложить дела и поездки. Автомобилистам нужно оставить машины на специальных площадках, вдали от деревьев и рекламных щитов. Пешеходам также необходимо их избегать, как и линий электропередачи. Во время грозы лучше выключить все электроприборы из сети.
Фото: Rostov.ru.
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