В ближайшие часы Ростовскую область накроют мощные ливни с ураганным ветром

Фото: Rostov.ru.

Ростовскую область в ближайшие часы накроют мощные ливни с грозой. О неблагоприятных явлениях 14 июня рассказали донские спасатели.Помимо обильных осадков, до конца суток ожидаются град и шквалистый ветер. Последний достигнет 23 метров в секунду, или 83 километра в час. Аналогичная ситуация будет и в ближайшие дни - 15 и 16 июня.Непогоду рекомендуется переждать дома. Жителям донского региона стоит по возможности отложить дела и поездки. Автомобилистам нужно оставить машины на специальных площадках, вдали от деревьев и рекламных щитов. Пешеходам также необходимо их избегать, как и линий электропередачи. Во время грозы лучше выключить все электроприборы из сети.